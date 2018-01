Arguments, pièges, circonstances... 5 conseils pour demander une augmentation de salaire

Ne sous-estimez pas ce que vous avez pu apporter à la vie de l'entreprise car aujourd'hui la qualité de vie au travail et le savoir-être sont pris en considération. Exemples : vous êtes toujours prêt à rester au-delà de vos horaires pour donner un coup de main pour que toute l'équipe réalise ses objectifs ; vous incitez les collaborateurs à moins fumer ce qui leur permet d'être en meilleure santé et d'être moins malades ; vous partez courir avec vos collègues entre midi et une heure, ce qui aide à décloisonner les services et contribue à une meilleure ambiance.