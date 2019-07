Arnaques à la location de vacances : Abritel met en garde contre les paiements hors de sa plateforme

Le succès toujours grandissant des locations entre particuliers semble avoir inspiré des loueurs indélicats. Ou plutôt des faux loueurs, à en croire les informations d'Europe 1 publiées ce jeudi 18 juillet. Environ 36 millions de nuits ont été louées l'an dernier sur les différentes plateformes (surtout Airbnb mais aussi Abritel ou Booking). Sur un tel nombre, pas étonnant que "plusieurs internautes se soient laissé piéger par une fausse annonce", comme le rapportent nos confrères sur le site de la radio.





Une "vingtaine de personnes qui s'apprêtaient à partir en vacances" se seraient ainsi rendu compte que "leurs réservations étaient bidons", la maison n'existant pas et le propriétaire étant fictif. Elles seraient sur le point de se "retourner contre la plateforme communautaire de réservations Abritel" via laquelle elles expliquent avoir réservé et envisageraient de "porter plainte auprès de la Répression des fraudes".