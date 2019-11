Arnaques à la rénovation énergétique : les 4 conseils du gouvernement pour ne pas vous faire avoir

Ils promettent de réduire les émissions de CO2 et les factures d'énergie. Les travaux de rénovation énergétique des bâtiments constituent une priorité pour le gouvernement. Pour inciter les particuliers à se lancer, une partie de leurs dépenses peut ainsi être remboursée par le biais de plusieurs aides financières : deux publiques (crédit d'impôt pour la transition énergétique et subvention de l'Agence nationale de l'habitat) et une privée (prime énergie, aussi appelée prime CEE). De l'argent que certaines entreprises indélicates cherchent, hélas, à capter sans assurer en retour le service requis.

Ce marché de la rénovation énergétique est en effet devenu colossal : son chiffre d'affaires annuel dépassait déjà les 31 milliards d'euros en 2017, selon un rapport publié cet été par l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), un établissement public rattaché au gouvernement. Plus d'un million de ménages engagent ainsi chaque année ce type d'opérations. Et si, en 2019, les "nombreux contrôles ont révélé la bonne qualité des travaux réalisés par une grande majorité des entreprises", des anomalies relevant de la justice ont également été observées, regrette le gouvernement, qui détaille ce mardi 12 novembre son plan pour lutter contre la fraude.