Quand les robots domestiques connectés viennent nous soulager des tâches ménagères

Fini le temps où l'on doit traîner l'aspirateur dans tous les coins de la maison. Entièrement programmables et autonomes, les robots aspirateurs ont révolutionné la vie ménagère. De plus, ils sont tout à fait abordables. On peut en acquérir dès 120 euros en entrée de gamme. Cette fois-ci, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas faire le ménage. Et pas que dans la maison. Cette nouvelle technologie s'invite également dans le jardin avec le robot qui tond la pelouse tout seul.