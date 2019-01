Assurance auto : comment réduire la facture ?

Depuis la loi Hamon en 2015, on peut résilier nos contrats d'assurance n'importe quand, à condition que ceux-ci date d'un an. Alors pour abaisser la facture de notre assurance auto, le premier geste est de faire jouer la concurrence. Il suffit d'aller sur les comparateurs de prix en ligne. En quelques minutes, vous aurez tous les tarifs en fonction des différents organismes, pour les mêmes garanties que vous aurez choisies. Et si vous roulez peu, optez pour une assurance au kilomètre. Comment cela fonctionne ? La réponse en images.



Ce samedi 12 janvier 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", s'est intéressée à ce qu'il faut faire pour diminuer le coût de notre assurance auto. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 12/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.