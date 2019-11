Assurance chômage, taxe d'habitation, retraite... Les cadres, grands perdants des réformes d'Emmanuel Macron ?

Les cadres apparaissent comme des perdants de la reforme de l'assurance-chômage en vigueur depuis ce vendredi 1er novembre. Dorénavant en effet, les salariés ayant un revenu du travail supérieur à 4.500 euros brut par mois verront leur indemnisation réduite de 30% à partir du 7e mois, avec un plancher à 2.261 euros net. Le but est d'accélérer le retour à l'emploi.

Et cette réforme n’est pas la première attaque au porte-monnaie des cadres depuis le début du quinquennat. Première exemple : la taxe d’habitation. Les 20% des Français les plus aisés la payent toujours. Autre dispositif dont cette catégorie va être exclue : les primes à la rénovation des logements. Et la réforme des retraites qui se profile ne s'annonce pas plus engageante pour cette catégorie : les 20% des salariés les mieux payés pourraient écoper d'une baisse de 10% de leur future rémunération.