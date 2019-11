Cadres : les grands perdants des réformes d'Emmanuel Macron ?

Les cadres sont les grands perdants de la future reforme de l'assurance-chômage. Cet effort concerne ceux qui touchent près de 4 500 euros brut par mois. Au bout de six mois de chômage, leur indemnisation sera réduite de 30%. Le but est d'accélérer le retour à l'emploi. Depuis le début du quinquennat, 20% des Français les plus aisées payes toujours la taxe d'habitation. Et la prime à la rénovation des logements a été exclue dans cette catégorie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.