Assurance-vie intégrée au calcul des successions ? "Ce serait se tirer une balle dans le pied"

Déjà moins intéressante que par le passé en raison de sa rémunération de plus en plus modeste, l'assurance-vie pourrait à l'avenir perdre l'un de ses grands atouts. À savoir son régime d'exception en matière de droit des successions. Un rapport remis au gouvernement mi-décembre par un groupe d'experts tels que des professeurs de droit et des professionnels du notariat propose en effet de "soumettre l'assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités [...] sans préjudice des dispositions fiscales propres à l'assurance".

Autrement dit, cela reviendrait à intégrer ces contrats au patrimoine du défunt, sans pour autant supprimer son avantage fiscal. En pratique, l'assurance-vie serait alors comptabilisée dans la réserve héréditaire, c'est-à-dire la portion de succession obligatoirement réservée à certains héritiers tel que les enfants (ce précédent article était consacré aux règles sur la succession).