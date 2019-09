Assurance-vie : le placement préféré des Français est-il en danger ?

JT 20H - Sécurité absolue et capital garanti, voilà ce que signifiait l'assurance-vie pour les épargnants français, jusqu'ici. Un placement sûr et un rendement correct, mais sans plus. Alors, pourquoi est-elle menacée ?

Trente-huit millions de nos concitoyens ont investi une partie de leurs économies dans une assurance-vie. Un placement jusqu'à présent sans aucun risque. Mais, cela ne va sans doute pas durer. Les banques placent en effet l'épargne dans des emprunts sans risques, des emprunts d'État. Et depuis la chute des taux d'intérêt, cela n'est plus rentable. Mais est-ce rétroactif ? D'autres assurances vont-elles suivre ?



