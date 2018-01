Votre patron refuse d'augmenter votre salaire, comment réagir ?

LCI : Doit-on montrer sa déception ?

Ghislain de Gestas : Non, montrez plutôt votre pugnacité. L'augmentation de salaire n'étant pas une obligation, il faut s'attendre à l'éventualité d'un refus. Il faut alors être tenace. Dites que vous avez entendu, que vous restez motivé et que vous attendez une réponse étayée. Revenez à la charge, par exemple six mois plus tard, car il ne s'agit pas seulement d'une augmentation mais aussi d'un projet de carrière reflétant votre implication dans l'entreprise. Si vous n'êtes pas en accord avec les points évoqués, sollicitez un échange avec les ressources humaines.