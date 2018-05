Hausse des prix des carburants : où va l'argent dépensé pour un litre d'essence ?

Concernant le gazole, CCLV évoque un prix moyen de 1,40 centimes par litre en 2018, contre 1,25 en 2017, ce qui représente une hausse de 12% sur un an. Comme pour le SP 95, il faut en soustraire le prix du baril (36 centimes par litre), les marges de transport et de distribution (12,6 centimes par litre) et les taxes (84,1 centimes par litre) de l’Etat, qui, cette fois, comptent pour un peu plus de 60%. La "marge brute de raffinage" correspond, elle, à 7,3 centimes.