Automobile : est-il possible de trouver des pièces détachées moins chères ?

Les pièces détachées de voitures sont souvent vendues à des prix exorbitants. À titre d'exemple, le rétroviseur des Clio III, qui coûte 10 euros, est revendu à 79 €, soit huit fois plus cher. Ce prix a récemment été modifié. Désormais, il atteint les 165 euros. Alors y a-t-il eu une entente entre les grands constructeurs automobiles pour gonfler les prix ? Toutefois, notons qu'il est possible de trouver beaucoup moins cher sans passer les marchés illégaux.



