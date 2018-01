Avec la tempête : le prix du poisson flambe en Bretagne

Entre Brest et Landerneau, les marchés sont remplis mais le poisson n'est pas disponible. Au vu des conditions météo, les pêcheurs n'ont pas pu faire le plein. Les amateurs de poisson, déçus, le prix du poisson flambe sur les étals. Les ventes sont presque inexistantes, d'où la difficulté des professionnels de s'approvisionner en marchandise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.