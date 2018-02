Partie de cache-cache pour les radars

Alors que les forces de l’ordre risquent de se faire plus discrètes, à l’inverse le gouvernement promet la transparence sur le parc des radars automatiques statiques. C’est la mesure n°7 annoncée par le Premier ministre en janvier : "Publier sur le site internet de la Sécurité routière une carte présentant l’implantation des radars automatiques sur le territoire français, le lien avec l'accidentalité et les recettes générées, pour une information fiable et transparente des usagers de la route. Le CNSR sera saisi de ces informations pour en tirer les enseignements nécessaires".





La mise à disposition de ces informations est prévue pour le début de cette année. Comme bien souvent la présentation des chiffres promet de longs débats et risque encore une fois de laisser penser que la vitesse est la seule cause d’accidentologie. En 2015, 95,73% des excès de vitesse constatés par des radars automatisés portaient sur des dépassements inférieurs à 20 km/h. Et sur l'ensemble des radars automatiques fixes et mobiles, entre 2011 et 2015, c’est en moyenne légèrement plus de la moitié des verbalisations qui portaient sur des excès de vitesse ne dépassant pas les 5 km/h au-delà de la limitation.