Avion : les vols low-cost ne sont pas toujours moins chers

Sur les vols longs-courriers entre Paris et New York, les compagnies traditionnelles tirent leur épingle du jeu. Iberia propose ainsi l'aller-retour, sans option, à 446 euros alors que la low-cost la moins chère XL Airways demande 489 euros. Toujours pour des vols secs, ces deux compagnies sont suivies de l'Allemande Lufthansa (512 euros).





*L'étude s'appuie sur des recherches effectuées sur Kayak.fr entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2019, pour des dates de voyages étalées sur toute l'année 2019. Toutes les recherches concernent des vols allers-retour en classe économique. Les données concernant les prix des services et des frais ont été déterminés au travers de recherches en ligne, du service client et de simulations de réservations entre le 1er février et le 1er mars. Le prix de l'assurance a quant à lui été déterminé via des simulations de réservations sur les sites des compagnies aériennes.