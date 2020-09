Avion : pourquoi les compagnies low-cost traversent-elles mieux à la crise ?

Sur des lignes intérieures comme Lille-Bordeaux ou Paris-Grenoble, les compagnies low cost proposent des vols directs. Contrairement à leurs concurrents directs sur ces trajets, la SNCF et Air France, où un changement sera nécessaire, Paris dans le premier cas, Lyon dans le second.

Un trajet Lille-Bordeaux en low cost est donc plus court et moins cher : "Au niveau prix et horaires, c'est ce qui me convient le mieux", détaille une passagère à l'aéroport de Lille. Moyennant 20 euros, elle pourra faire ce trajet sur une compagnie lowcost alors qu'en train, cela lui coûterait 51 euros pour un trajet de plus de 4h.

Les compagnies aériennes traditionnelles, dont toute l'économie est basée sur le long-courrier sont, en revanche, à la peine. 4 millions de passagers ont voyagé avec Ryan Air en juillet dernier, une fréquentation en baisse de 70% mais tout de même bien supérieure à celle d'Air France, qui, sur tout le deuxième trimestre 2020 n'a transporté que 1,2 million de passagers contre 27,8 millions pendant la même période, l'année dernière.