Avis d’imposition 2019 : comment y voir plus clair ?

Avez-vous vraiment tout compris à votre avis d’imposition, que vous avez reçu ces derniers jours ? Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’année blanche, les remboursements anticipés et les trop-perçus, un énarque en perdrait presque son latin. Nos journalistes Garance Pardigon et Thomas Jarrion vous expliquent donc tout.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.