Baisse d'impôt sur le revenu : à quoi correspondent les tranches et le taux marginal d'imposition ?

Ce mécanisme des tranches permet à l'impôt d'être progressif : plus votre revenu est élevé, plus votre impôt est élevé proportionnellement. Ainsi un célibataire sans enfant gagnant, par exemple, 12.000 euros par an ne sera pas du tout imposé ; à 18.000 euros (1.500 euros par mois) il le sera à 1,5% ; à 36.000 euros (3.000 euros par mois) il le sera à 10,5% ; à 120.000 euros (10.000 euros par mois) il le sera à 24% et à 600.000 euros (50.000 euros) il le sera à 43%.





Pour calculer ces taux d'imposition, l'administration fiscale applique le barème progressif qui comporte les cinq tranches suivantes (revenu annuel de 2018) :





• 0 à 9.964 euros : 0%

• 9.965 euros à 27.519 euros : 14%

• 27.520 euros à 73.779 euros : 30%

• 73.780 euros à 156.244 euros : 41%

• Au-delà de 156.245 euros : 45%