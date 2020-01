Surveillez vos mails : le fisc annonce une bonne nouvelle à 17 millions de foyers

Impôts et prélèvement à la source : le grand basculement

Vérifiez votre boite mail, vous avez des chances d'avoir reçu une bonne nouvelle de la part de l'administration fiscale. La direction générale des Finances publiques, jointe par LCI ce mercredi 8 janvier, confirme en effet avoir adressé ces jours-ci des messages intitulés "Baisse de l'impôt sur le revenu : votre taux de prélèvement à la source a été mis à jour".

Cette diminution, inscrite dans la loi de finances pour 2020, concerne près de 17 millions de foyers fiscaux qui paient l'impôt sur le revenu. Les ménages en question économiseront en moyenne 304 euros sur l'année. Ce montant, qui n'est qu'une moyenne, peut bien sûr être plus important ou au contraire plus bas selon vos revenus et votre situation familiale.