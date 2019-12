Baisse d'impôt, taxe d'habitation, particuliers employeurs : les nouveautés fiscales en 2020

Le Nouvel an arrive avec des changements plutôt favorables aux classes moyennes et populaires en ce qui concerne la fiscalité. L'impôt sur le revenu baisse en effet pour la majorité des ménages imposables tandis que la taxe d'habitation sera de l'histoire ancienne pour 80% des Français avant de disparaître totalement ultérieurement aussi pour les 20% les plus aisés.

Avec un an de retard par rapport à tous les autres contribuables, le prélèvement à la source s'applique désormais aux revenus des salariés à domicile et des assistantes maternelles. Pour faciliter la tâche aux particuliers employeurs, l'Urssaf leur propose d'assumer la gestion de la paie via ses plateformes Pajemploi + et Cesu +. Ces services gratuits permettent aux employeurs particuliers de n'avoir ni à collecter eux même cet impôt ni à le reverser ensuite au fisc.