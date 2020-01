Baisse d'impôt : vérifiez si votre salaire ou votre retraite vont augmenter dès le mois de janvier

Les bénéficiaires de cette baisse d'impôt économisent en moyenne 304 euros étalés sur l'année. Plus précisément, le gain atteint en moyenne 350 euros pour 12,2 millions de contribuables qui atteignent la première tranche imposable du barème de l'impôt sur le revenu (désormais imposée à 11% grâce à la réforme et non plus à 14% pour la fraction de revenus située entre 9.965 euros et 25.405 euros par an et par part fiscale) et en moyenne 180 euros pour les 4,7 millions qui atteignent la deuxième tranche (imposée à 30% pour la fraction de revenus située entre 25.406 euros et 72.643 euros). Au-delà, pour les centaines de milliers de foyers qui atteignent les tranches supérieures (à 41% et 45%), la baisse est neutralisée par un abaissement du seuil d'entrée.

Ces montants, qui ne sont que des moyennes, sont bien sûr majorés ou minorés selon les revenus et la situation familiale. Les exemples donnés courant 2019 par Bercy et développés dans un précédent article (cliquez ici pour le consulter) montrent que pour certains l'économie annuelle se chiffre à 900 euros. Afin que chacun puisse estimer son gain, un simulateur est accessible en ligne sur le site des impôts.