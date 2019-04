Baisse d'impôts : allez-vous en profiter ?

Emmanuel Macron va annoncer des mesures concrètes pour refermer le grand débat national. Il tentera sans doute de répondre à "l'exaspération fiscale" de la population. Le gouvernement a déjà annoncé quatorze milliards d'euros de baisse d'impôts pour 2019 et 2020. Mais allez-vous vraiment en profiter ? Si oui, sous quelle forme ? Éléments de réponse avec notre journaliste Justine Corbillon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.