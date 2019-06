Baisse d'impôts : du pouvoir d'achat en plus ?

Lors de son discours de la politique générale, qu'il a tenu mercredi 12 juin 2019, Edouard Philippe a annoncé des baisses d'impôts. Ces dernières peuvent atteindre 350 euros pour les contribuables les plus modestes. Comment comptent-ils utiliser ce supplément de pouvoir d'achat ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.