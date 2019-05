Baisse de la CSG : déjà des effets ?

Le taux de la CSG est en baisse pour les retraités, suite à une réforme appliquée en fin décembre 2018. Pour ceux qui touchent entre 1 200 et 2 000 euros par mois, il est passé de 8,3% à 6,6%. Les retraités qui ont versé un trop plein recevront dès ce jeudi le remboursement du trop perçu. La réindexation des petites retraites sur l'inflation est également au programme des réformes gouvernementales. Outre cela, le ministre de l'Action et des Comptes publics a promis une baisse d'impôts de 300 euros en moyenne par an et par foyer pour 95% des contribuables.



