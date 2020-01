Baisse du fonds euros : doit-on encore investir en assurance-vie ? iStock

CONSEILS - Alors que le rendement du fonds euros s’écroule année après année, on peut se demander si cela vaut encore le coup d’investir en assurance-vie.

La réponse est oui ! À condition de bien choisir son fonds euros et de mettre toutes les chances de son côté en boostant le rendement de son contrat avec des investissements en unités de compte. Retrouvez nos explications et nos conseils pour valoriser votre capital via un contrat d’assurance-vie.

Ce qu’il faut savoir sur le rendement du fonds euros

Depuis 20 ans, nous connaissons une baisse du rendement du fonds euros. Selon la Fédération Française de l’Assurance, le rendement moyen du fonds euros était supérieur à 5 % en 2000 et n’a cessé depuis lors de chuter, passant sous la barre des 4 % en 2009 et sous la barre des 2 % en 2016. Fixé à 1,8 % en 2017 et 2018, il est évalué à 1,40 % seulement pour l’année 2019, un taux qui, si l’on prend en compte l’imposition des gains, est en dessous de l’inflation. Mais attention, tous les fonds euros ne se valent pas et il existe de réelles disparités entre les meilleurs fonds euros, dépassant les 3 % de rendement, et les fonds euros en queue du classement dont le rendement est inférieur à 1 %. Vous voulez savoir comment choisir une assurance-vie et un fonds euros ? Consultez notre comparatif assurance vie et tous nos conseils pour investir.

Nos conseils pour choisir le meilleur fonds euros

Dans ces conditions, il convient bien évidemment de sélectionner avec soin son fonds euros. Même si les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, vous pouvez tout de même vous appuyer sur l’historique de rendement des fonds euros pour faire votre choix. Il est important également de ne pas se limiter aux seuls fonds euros traditionnels et d’explorer les possibilités offertes par les fonds euros alternatifs comme les fonds euros diversifiés, les fonds euros immobiliers ou encore les fonds euro croissance. Il peut être judicieux de faire quelques concessions pour bénéficier d’un rendement accru. Ainsi, les meilleurs fonds euros pourront exiger une durée de blocage des fonds ou l’obligation d’investir un pourcentage de son capital en unités de compte. Pour découvrir tous les fonds euros alternatifs, retrouvez notre étude comparative sur le sujet.

L’info en plus : ne pas se cantonner au fonds euros pour doper la performance de son contrat d’assurance-vie