L’autorisation de découvert : comment ça marche ?

Il est parfois difficile de s’y retrouver dans les propositions des banques en matière d’autorisation de découvert et de savoir exactement quelle tarification s’applique à chaque situation.





Retrouvez notre guide pour tout comprendre au fonctionnement de l’autorisation de découvert, évaluer votre besoin en la matière et déterminer l’offre la plus appropriée à votre situation et enfin, savoir ce qui se passe en cas de dépassement d’autorisation.