Méfiez-vous de votre compte courant !

Un compte courant s'ouvre dans une banque. C’est le produit de base de la banque de dépôt. Il est donc disponible dans tous les établissements bancaires. Accessible dès 16 ans dans la plupart des banques, dès lors que le mineur dispose d’une autorisation écrite des parents, le compte courant permet de déposer des sommes sur un compte et de les utiliser ensuite via notamment les moyens de paiement associés au compte. En effet, le compte courant peut être utilisé pour des opérations diverses comme les versements et les retraits en espèce, les encaissements et les paiements par chèques, les flux financiers par virements, les paiements par carte bancaire, etc. Retenez que les moyens de paiement les plus connus sont le chéquier et la carte bancaire, ils peuvent faire l’objet d’une assurance spécifique en cas de perte ou de vol et sont souvent payants.





Depuis quelques années, avec l’instauration et la généralisation des frais de tenue de compte, le simple fait de détenir un compte courant est payant. Notez qu’il existe une très grande disparité entre les banques en matière de frais bancaires. Ainsi, la plupart des banques en ligne ne facturent aucun frais de tenue de compte. Ces dernières, le plus souvent, vont même jusqu’à proposer en plus une carte bancaire gratuite, bien souvent Premium, pourvu que certaines conditions de revenus minimums soient remplies. Découvrez notre Comparatif des banques en ligne.





Enfin, dernière caractéristique à retenir : un compte courant n’est pas un placement. En effet, il ne rapporte rien. Son seul atout est de laisser votre argent immédiatement disponible et prêt à être dépensé. Mais gardez bien à l’esprit que cette enveloppe vous coûte. Ajusté à l’inflation, son rendement est négatif. Ainsi, les sommes laissées sur votre compte courant vous font perdre en pouvoir d’achat.