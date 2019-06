Les Français n'y ont jamais autant investi leur argent : qu'est ce que la finance solidaire ?

D’après le baromètre 2018 Finansol - La Croix, "la lutte contre l’exclusion" capte plus de la moitié des financements générés par l’épargne solidaire. Cela regroupe les aides aux logements, comme la construction de nouvelles habitations dans le parc social ou l’hébergement des personnes handicapées ou dépendantes. Mais aussi l’action sanitaire et sociale, avec notamment l’insertion par l’activité économique. “L’association Les invités au festin par exemple, basée à Besançon, s’occupe de personnes en souffrance psychiatrique pour leur proposer de nouvelles solutions d’hébergement”, illustre Patrick Sapy, directeur de Finansol. “En France on a plutôt l'habitude d’enfermer ces gens-là dans des milieux très médicalisés. Cette association propose une alternative à la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques et achète des logements privés pour les autonomiser. Elle fonctionne avec des bénévoles, et grâce à un récent financement issu de l’épargne solidaire, elle va ouvrir d’ici peu un magasin à Besançon, qui sera tenu par les personnes dont elles s’occupent, pour les réinsérer progressivement dans le monde du travail.”





Ces dernières années, le financement d’activités environnementales s’est développé et capte aujourd’hui un quart de la finance solidaire. Cela recouvre le soutien aux énergies renouvelables, mais aussi l’aide aux entreprises et associations, dans la filière biologique ou s’inscrivant dans les logiques de circuits courts agricoles.