Betty.news, un site pour parier sur l'actualité

Si auparavant, les paris en ligne concernent surtout les sports et les courses hippiques, ce n'est plus le cas. Grâce au site Betty.news, parier sur les sujets d'actualité, dont les résultats des élections ou encore la prochaine épisode d'une série, est désormais possible. Sur sa page d'accueil s'affiche toute une sélection de paris gratuits. Découvrez-les en images.



Ce vendredi 31 mai 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous présente Betty.news, un site dédié aux paris sur l'actualité. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 31/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.