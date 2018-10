Bière, vin, vodka, pastis... : mais où va donc l'argent des taxes sur l'alcool ?

Cette cotisation est prévue par le code de la sécurité sociale et ne s'applique qu'aux alcools de plus de 18°. C'est Pierre Bérégovoy, alors ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui l'a instaurée en 1983. Cette taxe - imposée aussi au tabac - revient directement à la caisse nationale d'assurance maladie "en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé ". Les tarifs dépendent ici du volume - et non du prix de vente comme c'est le cas par exemple avec la TVA.





Pour être précis, il s'agit de tarif par hectolitre pour les boissons intermédiaires et de tarif par hectolitre d'alcool pur pour les spiritueux. Par exemple les spiritueux (hors alcools produits et consommés dans les Dom comme le rhum local) sont ponctionnés de 559,02 euros par hectolitre; pour les bières de plus de 18° (bien qu’elles soient rares), la taxe baisse à 2,97 euros par hectolitre.





L'ensemble de ces recettes part donc renflouer les caisses de la Sécurité sociale mais ne sont pas obligatoirement affectées à la lutte contre l'alcoolisme ou aux soins qui peuvent en être liés. On parle de 700 millions d'euros, selon les derniers comptes de la Sécurité sociale.