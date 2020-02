Billets d’avion : voici les deux jours de la semaine où vous trouverez les meilleurs prix

Plus précisément, le meilleur moment dépend des aéroports de départ : le mardi est ainsi à favoriser pour les voyageurs partant de Lyon, Nantes ou Rennes, tandis que le vendredi prend le dessus pour ceux qui décollent de Paris. L'économie à la clé peut par exemple représenter 70% du prix moyen d'un billet Paris-Phuket, selon cette analyse* menée conjointement par les deux sociétés et dévoilée ce jeudi 27 février.

Quel jour de la semaine réserver son vol au meilleur prix ? Statistiquement, le tarif sera plus intéressant si vous vous y prenez un mardi ou un vendredi que les autres jours de la semaine, selon les données brassées par le spécialiste de l'indemnisation des passagers aériens Air Indemnité et le moteur de recherche de voyages Liligo.com.

Mais le jour de la réservation n'est pas le seul paramètre si l'on veut faire une réservation de manière optimale. Le jour du départ (quand toutefois votre calendrier est flexible) est ainsi à considérer pour limiter vos dépenses. Il s'avère en effet que partir le mardi ou le jeudi se révèle statistiquement le plus intéressant financièrement. Mais ce sont aussi les pires journées en matière de perturbations ! Car au-delà du prix, cette étude s'intéresse également aux retards et annulations.

Ainsi, "sans tenir compte du prix, le meilleur jour dans l'absolu en termes de faibles perturbations pour partir ou rentrer est le mercredi, à toute heure d'ailleurs, pour ceux qui peuvent voyager en décalé. Alors que le jeudi et le mardi sont les jours "classiques" de grève - et donc le plus souvent très perturbés", explique Laura Vol, porte-parole d'Air Indemnité. Finalement, en règle générale, le meilleur compromis entre le prix et la ponctualité consiste à voyager le lundi. À noter que les trois liaisons proposant le meilleur rapport prix/ ponctualité sont Paris-Athènes, Paris-Marrakech et Paris-Londres.