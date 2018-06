Billets, logement... découvrez les astuces pour dépenser moins lors du Mondial

Venir au Mondial supporter son équipe exige un budget conséquent. Si les Bleus vont en finale, les plus assidus devront débourser jusqu'à 6.000 euros. Mais sur place, les supporters ont trouvé quelques astuces pour faire baisse la facture.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.