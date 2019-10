Perturbations à la SNCF : comment se faire rembourser les billets et les dépenses annexes ? 

MODE D'EMPLOI - La SNCF assure que les billets TGV, Ouigo et Intercités annulés du vendredi 18 au dimanche 20 octobre seront remboursés à 100%. Mieux encore, les éventuels frais annexes (avion de remplacement, hôtel...) seront également pris en charge grâce à la création d'un fonds d'indemnisation. Voici comment s'y prendre.

Le trafic à la SNCF reprenait progressivement ce lundi. Pas de quoi consoler les milliers de voyageurs qui se sont retrouvés coincés sur le quai ces derniers jours. La circulation a en effet été très perturbée entre vendredi 18 octobre, veille des vacances de la Toussaint, et dimanche 20 octobre, en raison d'un "droit de retrait" brandi par les cheminots mais requalifié "de grève sauvage" par le Premier ministre.

"Pour les billets TGV, Ouigo et Intercités, les échanges et remboursements sont possibles sans frais", assure la SNCF. Les trajets normalement non remboursables sont donc concernés. La marche à suivre peut cependant différer selon le type de billet.

TGV ou Intercités :

- Si vous aviez un billet "cartonné", munissez-vous de votre numéro de dossier et rendez-vous ici sur la plateforme internet de la SNCF ou aux guichets ou bornes automatiques en gare ou boutique SNCF. Il est également possible de contacter le service client de la compagnie ferroviaire par téléphone au 36 35. Attention toutefois aux délais : il convient d'effectuer votre demande de remboursement jusqu'au mercredi 23 octobre pour les billets datés de samedi 19 et jusqu'au jeudi 24 octobre pour ceux datés de dimanche 20.

- Si vous aviez des e-billets, le remboursement devrait directement intervenir sur votre carte bancaire, dans les 48 heures ou à la fin du mois en cas de débit différé.

TGV OUIGO : les billets annulés seront "automatiquement remboursés d'ici à mercredi 23 octobre", assure la SNCF. Différentes précisions utiles sont en outre données sur le site des TGV lowcost :

- Si le train a été supprimé : le remboursement aura lieu sans démarche de votre part sur la carte bancaire ayant servi au paiement.

- En cas d’aller-retour : votre retour vous sera remboursé sur demande via un formulaire de contact accessible ici.

- Pour le remboursement de frais annexes (hôtel, repas, taxi) : il convient de joindre un justificatif (facture) et votre RIB via le même formulaire de contact. A noter qu'un dispositif dédié à l'ensemble des usagers lésés (TGV classique et Intercités compris) est de toute façon en cours de création (voir ci-dessous).