Biocarburants, un marché essentiel pour le colza

Nos producteurs de colza sont en colère. Depuis dimanche 10 juin 2018, ils bloquent l'accès à seize raffineries et dépôts de carburants du groupe Total. C'est le cas notamment de Gennevilliers. En effet, les syndicats agricoles protestent contre la décision du gouvernement d'autoriser le géant pétrolier à importer de l'huile de palme. Ils estiment que notre Etat devrait mieux protéger les producteurs cultivant du colza, une plante qui permet de fabriquer du biocarburant, comme l'huile de palme.



