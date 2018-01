Bitcoin et autres cryptomonnaies : les pièges à éviter

Il y a généralement quatre cycles dans l'actualité financière : le temps des créateurs, le temps des initiés, le temps des médias et enfin le temps du grand public et des réseaux sociaux. "On considère en général qu'il faut investir sur les deux premiers temps et de vendre, pour profiter de ses gains, sur les deux derniers, souligne Renaud Lifchitz. Quand une actualité financière arrive dans les médias ou sur les réseaux sociaux, comme on le voit à l'heure actuelle avec le bitcoin, c'est qu'en général le bon filon est passé. C'est à ce moment-là que les créateurs et les initiés, autrement dit les gros investisseurs, vont commencer à désinvestir pour plumer le public qui arrive, pour le dire cyniquement."





Aujourd'hui, il est un petit peu tard pour investir dans le bitcoin, estime notre expert, qui recommande plutôt d'investir sur des monnaies virtuels à plus fort potentiel. "Il existe aujourd’hui des centaines de cryptomonnaies. Pour les comparer, on peut se rendre sur le site CoinMarketCap, qui les réportie presque toutes. Mais s'il y en avait qu'une seule à citer, à mon humble avis, c'est l'ethereum. Pourquoi ? Parce qu'elle commence à être mature, il y a une solide équipe derrière avec une feuille de route déjà tracée. Et surtout, ethereum n'est pas qu'une cryptomonnaie, il y a plein d'applications business, pour les banques, les assurances, et même pour le vote électronique."