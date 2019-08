Blé : une bonne année pour les récoltes

La saison de la récolte de blé est lancée. Pour l'année 2019, le rendement a été excellent avec plus de 38 millions de tonnes de blé tendre amassées, soit 15% de plus par rapport à 2018. Outre la quantité, la qualité est également au rendez-vous, avec une bonne teneur en protéine pour le pain. La production de cette année est propice à la conservation et à l'export. Malgré une instabilité météorologique, la récolte n'a pas été trop endommagée. Par ailleurs, aidés par les nouvelles technologies, les agriculteurs améliorent leur niveau de compétence et d'expertise. Quelques lacunes sont néanmoins constatées. Quelles sont-elles ?



