Bourse aux jouets : le bon plan de Noël

Noël approche à grands pas et il ne reste plus que neuf jours pour remplir sa hotte. Si vous avez un petit budget ou l'envie d'acheter beaucoup de cadeaux, il existe les bourses aux jouets. Un endroit qui propose des jeux en très bon état et à prix réduit. Des centaines d'articles, vendus entre un et 50 euros, y sont présentés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.