Il pourrait rapporter 10 fois plus qu'un livret A : faut-il miser sur le fonds d'investissement lancé par le gouvernement ?

En tout cas jusqu'à aujourd'hui. Car ce que vient de présenter Bruno Le Maire sur LCI , le "Fonds Bpifrance Entreprises 1", s'adresse lui uniquement aux particuliers, avec pour but de réorienter une partie de leur épargne vers "l'économie réelle", et de soutenir la croissance des petites entreprises.

D'ordinaire, le capital-investissement, ce que les spécialistes appellent le private equity, et affaire de professionnels. Investir dans des sociétés naissantes, de taille petite ou moyenne, et qui ne sont pas cotées en Bourse, demande de l'expérience, un coeur bien accroché, et des reins solides côté finances. Le genre de chose qui en fait un placement hors de portée de l'épargnant moyen.

Un investissement sous conditions, dont on sent bien qu'il a été créé avec la plus grande prudence. "Cela fait longtemps qu’on cherche la martingale, qu’on essaye de permettre aux français d’investir dans les PME", explique Nicolas Dufourcq, le Directeur général de BPIfrance, la Banque Publique d'Investissement, déjà largement sollicitée pour soutenir les entreprises depuis le début de la crise sanitaire. D'où un investissement minimum, pour ne pas risquer les économies des plus petits épargnants.

Pour étaler le risque du placement, celui-ci est diversifié, entre 1500 entreprises petites et moyennes, dans tous les secteurs. "Il y a des PME, des startups, des ETI, l'essentiel ont moins de 200 employés, et ce dans tous les secteurs, un tiers ont de forts accents technologiques, mais il y en a aussi dans les services, l'industrie, la santé...", détaille le patron de BPIfrance. Dans le lot, 90% ne sont pas cotées en Bourse, et si quelques-unes sont européennes, l'essentiel sont bien françaises. De quoi éviter de risquer son épargne sur le destin d'une seule entreprise ou d'un secteur en particulier. "En plaçant 5000 euros, c'est comme si vous misiez un peu plus de trois euros sur chacune d'entre elles", sourit Nicolas Dufourcq.