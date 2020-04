Bricolage, jardinage, high tech… des magasins rouvrent mais en drive

Un contact réduit au minimum avec un salarié qui vous délivre vos paquets déjà préparés, pas de terminal bancaire ni de monnaie à manipuler en caisse puisque vous avez effectué la commande et le paiement en ligne et aucun risque de croiser les autres clients en rayon puisque vous n'entrerez pas dans la boutique. Tels sont les atouts indéniables du retrait en magasin (le drive en voiture ou le clic and collect à pied) alors que la crise sanitaire impose une distanciation sociale destinée à éviter à chacun de transmettre ou de rencontrer le coronavirus.

Ces retraits de commande permettent ainsi notamment à ceux qui ont un potager, un balcon ou un rebord de fenêtre pourvu de jardinières de s'approvisionner en graines et en plants. Arrivé au début de la période des semis, le confinement ne pouvait en effet pas plus mal tomber. A noter que ces produits n'ont été reconnus par le gouvernement comme étant de première nécessité que début avril, alors que jusque là seules les enseignes avec un rayon alimentation animale pouvaient ouvrir. Les pépiniéristes et horticulteurs peuvent donc désormais eux aussi proposer semences et jeunes pousses destinées au potager.