Budget 2020 : un gain moyen de 252 euros de revenu disponible par ménage, les classes moyennes les mieux loties

RÉFORMES - Les ménages vont gagner en moyenne 252 euros de revenu disponible (après impôt et prestations sociales) l'an prochain grâce aux mesures du Budget 2020, selon les calculs de l'Institut des politiques publiques. De manière globale, les classes moyennes bénéficient le plus des mesures budgétaires de l'ère Macron.

Les classes moyennes apparaissent comme les gagnantes du projet de loi de finances pour 2020. Dans le sillage des mesures d'urgences économiques et sociales lancées fin 2018 pour répondre au mouvement social des Gilets jaunes, le projet de Budget pour l'an prochain comporte en effet de nombreux éléments susceptibles d'améliorer leur pouvoir d'achat.

Il 'agit notamment de la baisse d'impôt sur le revenu qui bénéficiera aux 50% des ménages les plus aisés qui le paient. Mais aussi de la poursuite de la baisse de la taxe d'habitation, qui profite quant à elle aux déciles de revenus 3 à 8 (ceux gagnant davantage que les 20% les moins payés et moins que les 20% les plus payés). Sans oublier la revalorisation du minimum vieillesse, même si les retraites au-dessus de 2.000 euros et les prestations sociales vont rester inférieures à l'inflation.

Au total, les ménages vont ainsi gagner en moyenne 252 euros de revenu disponible (en tenant compte des impôts et des prestations sociales), selon l'Institut des politiques publiques (IPP). Cet organisme, développé dans le cadre d'un partenariat entre l'École d'économie de Paris et le Centre de recherche en économie et statistique, a en effet présenté ce mardi 15 octobre son évaluation des impacts du prochain Budget. Rappelons toutefois que celui-ci est actuellement discuté au Parlement et donc encore susceptible d'être modifié avant d'être voté en fin d'année.