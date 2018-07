Épilateur, drone, coffre de toit... Quels sont les objets les plus loués par les Français cet été ?

L’été est là, les vacances aussi. Si vous n'êtes pas encore partis, il va falloir réfléchir rapidement à ce dont vous avez besoin pour passer un bon séjour sur votre lieu de villégiature. Outre des vêtements, l’espace restant dans la valise - et/ou la voiture - sert en général à mettre tout ce qui va être incontournable pour votre voyage.





Mais pourquoi posséder un objet que vous allez peu utiliser ? Résultat, de plus en plus de consommateurs ne sont plus intéressés par l’achat mais par l’usage du produit ; et les services de location se multiplient. On peut aujourd’hui louer, auprès de professionnels ou entre particuliers, à peu près tout et n’importe quoi.