Budget : au collège, au lycée... combien coûte la rentrée scolaire ?

L’enquête démontre que le budget alloué à la rentrée scolaire augmente avec l’âge des enfants. Et que la différence se fait sentir dès l’entrée au collège. En 2019, la rentrée coûtera également plus cher pour les collégiens, alors que le coût au niveau collège avait baissé entre 2017 et 2018. Une hausse de 5,5 % pour l’entrée en 6e (361 euros de budget) et même de 7 % pour la 4e. Cette augmentation, les parents l’expliquent. Elle serait due en effet à l’investissement dans l’équipement sportif de leurs enfants, ces derniers grandissant beaucoup à cet âge-là.





S’agissant des lycéens, le prix de leurs fournitures baisse cette année. Il chute de 3,6 % en seconde générale (389 euros) en seconde et de 1,6 % en seconde Bac pro industriel (671 euros). Là encore, la CSF explique cette variation du coût. Les familles seraient plus attentives à moins acheter et mieux. À l’école primaire, le coût baisse pour l’entrée en CP de 3,9 % (159 euros calculés) mais augmente à l’inverse pour les autres sections, de 2,8 % en moyenne.