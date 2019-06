Budget automobile : posséder une voiture coûte de plus en plus cher

Une étude récente révèle l'importance de plus en plus grande du budget automobile dans le portefeuille des Français. Près de neuf sur dix disent que la voiture représente une dépense de plus en plus lourde. Cependant, face au manque de transport en commun, elle est indispensable surtout en zone rurale. Ne pouvant pas s'en passer, certains ménages sont obligés d'économiser ailleurs en réduisant notamment les autres dépenses comme les loisirs ou les vacances.



