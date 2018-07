Avec ses "Journées à Volonté", Cdiscount part à l’assaut d’Amazon

Et cela semble fonctionner. Car, sans donner de chiffres exacts, Cdiscount assure que le programme fidélise sa clientèle. "Une commande sur trois aujourd’hui est faite par un membre du programme. Depuis jeudi et le lancement des journées, on constate que les deux tiers des références remisées sont commandées par les adhérents. C’est un beau succès !", s’enthousiasme le directeur commercial Cdiscount. "On a désormais le programme de fidélité en ligne le plus important en France."





Mais n’allez pas croire que ces journées sont exclusivement réservées aux membres historiques. Cdiscount a tout prévu pour attirer de nouveaux inscrits. Durant les quatre jours restants, il est possible de s’acquitter de l’abonnement annuel de 29 euros pour en profiter, assorti qui plus est d’une période d’essai de 30 jours... comme chez Amazon. Suffisant pour s’offrir le ballon officiel de la Coupe du monde, le troisième produit le plus réclamé depuis le lancement des Journées. C’est moins onéreux que l’abonnement à Amazon Prime (49€/an). Mais à ce prix-là, Cdiscount a encore quelques services de retard sur l’ogre américain : l’offre de streaming de séries et films Prime Vidéo, l’accès à un service d’écoute musicale Prime Music, de lecture (Prime Reading) ou de jeux vidéo (Twitch Prime). Et surtout, une notoriété à acquérir pour son programme encore méconnu même sur ses terres.