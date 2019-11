Noël : comptez-vous dépenser autant que la moyenne des Français ?

Pour financer tous ces présents, outre le recours au crédit ou à la facilité de paiement, 68% des Français disent puiser en priorité dans leur budget courant, 29% comptent pour leur part utiliser des chèques ou des bons cadeaux et 21% envisagent d'utiliser leur épargne personnelle. La prévoyance est de mise pour près de deux tiers des personnes interrogées (60%), qui assurent anticiper les dépenses en se constituant une "cagnotte Noël" tout au long de l'année. Les promotions proposées pendant le Black Friday (ce vendredi 29 novembre) sont alors l'occasion d'acheter des cadeaux en réduction selon 36% des personnes interrogées.

Plus d'un Français sur dix s'endette pour acheter les cadeaux de Noël. Plus précisément, selon une étude Cofidis/Rakuten/CSA* dévoilée ce mardi 26 novembre, 11% disent utiliser une facilité de paiement ou un crédit à la consommation pour remplir la hotte du père Noël. Pour autant, la somme que l'ensemble des personnes interrogées compte consacrer aux cadeaux (sept sont prévus) augmente de 15 euros en moyenne par rapport à l'année dernière, pour atteindre désormais une moyenne de 355 euros.

Au-delà des paquets à déposer au pied du sapin, cette fête entraîne de nombreuses autres dépenses. Les Français estiment ainsi y consacrer au total 549 euros en moyenne. En détails, les cadeaux restent le premier poste de dépenses, devant les repas (131 euros) et la tenue vestimentaire (34 euros). Les Français comptent réaliser en ligne plus d'un tiers du total des achats, soit en moyenne 215 euros dépensés sur des sites ou des applications mobiles.

*Enquête réalisée par CSA Research pour Cofidis France, par questionnaire auto-administré du 1er au 5 octobre 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1.004 Français âgés de 18 ans et plus, construit selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de profession du répondant, de région et de taille d’agglomération.