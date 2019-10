Budget de la Sécu : ce qui pourrait changer pour vous en 2020

FINANCES PERSONNELLES - Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale a été présenté ce lundi par le gouvernement. Pensions alimentaires impayées, revalorisation des pensions de retraite, congé indemnisé pour les aidants familiaux... voici les principales mesures susceptibles de vous concerner.

Les femmes enceintes habitant à plus de 45 minutes d'une maternité bénéficieraient d'un forfait transport et hébergement pour se rapprocher de l'établissement quelques jours avant la date prévue d'accouchement.

Il est prévu de créer un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Celui-ci aurait vocation à faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles dues à cette cause, à indemniser plus équitablement les victimes (notamment les exploitants agricoles) et à prendre en charge les exploitants agricoles retraités avant 2002 et les enfants exposés pendant la période prénatale.

À noter : l'entrée en vigueur, dès le 1er novembre 2019, de la "complémentaire santé solidaire" est confirmée dans ce projet de

budget de la Sécu. Ce dispositif est réservé aux personnes aux faibles ressources. La participation financière variera en fonction de l’âge et sera au maximum de 1 euro par jour pour les plus de 70 ans.