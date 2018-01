Budget familial : les trois étapes pour optimiser la gestion de vos finances personnelles

Des conseils pour ne pas vous laisser dépasser : regardez souvent vos comptes et lissez les dépenses qui peuvent l'être. Vous pouvez par exemple mettre en place des virements automatiques pour vos factures et mensualiser vos impôts tant que le prélèvement à la source n'est pas entré en vigueur (mensualisation possible pour l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et financiers mais pas pour l'impôt sur les sociétés, qui donne lieu à des acomptes trimestriels). Cela présente aussi l'avantage de vous offrir un filet de sécurité contre les oublis.





Si vous tenez bon sur la longueur, vous verrez que, loin de vous pousser à l'avarice, cette optimisation de vos dépenses et revenus aboutira à une épargne plus importante et donc une capacité d'investissement accrue. Dans tout ce que vous déciderez, assurez-vous de toujours conserver votre niveau de vie initial, voire de l'améliorer. Gardez à l'esprit qu'un budget ne doit pas vous priver mais au contraire vous aider à élever votre qualité de vie.