La revente des cadeaux de Noël démarre en trombe sur la Toile

Vous devez faire bonne figure mais vous n’en pensez pas moins : votre belle-mère adorée vient de vous offrir un pull orné de petits canaris pour Noël. Un habit qui ne colle pas du tout avec votre style vestimentaire. Sans vous défaire de votre sourire de circonstance, vous pensez déjà à vous en séparer…





Au lendemain du réveillon de Noël, bon nombre de personnes se ruent sur la Toile pour mettre en vente les présents non désirés. 46% des Français envisagent cette année d’opter pour ce compromis, souligne une étude OpinionWay pour PriceMinister-Rakuten (publiée le 12 décembre dernier). Pour les personnes interrogées, les CD/DVD (53%), les jeux vidéo (52%) et les livres (52%) sont les cadeaux ayant le plus de chances d’être revendus.