Cadeaux de Noël : la course contre la montre a commencé

Il ne reste plus que vingt-quatre heures avant que n'arrive le moment le plus attendu des vacances de Noël : le grand déballage des cadeaux. Si l'instant approche, 25% des Français n'ont pas encore tout bouclé. Ce samedi 23 décembre 2017, les magasins étaient pris d'assaut par les retardataires. Leur activité fait d'ailleurs un bond de 20%, en cette veille de Noël.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.