Café : payez-vous le juste prix ?

JT 20H - D'une terrasse à une autre, le café n'a jamais le même prix. Pour ce précieux nectar, payez-vous le juste prix et combien seriez-vous prêt à débourser ?

Le café est notre deuxième boisson préférée. Forcément, il fait les affaires des bistrots. Son prix varie parfois du simple au double dans la même rue. Comment expliquer de telles disparités ? Et que paye-t-on vraiment dans le prix d'un café ? Nos journalistes ont mené l'enquête pour vous dans la ville de Reims.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.